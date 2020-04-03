Москва, , 15:03 — REGNUM Работы по строительству инженерных сетей для новой инфекционной больницы в ТиНАО практически завершены, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«К новой больнице уже провели газопровод протяженностью 15 километров, а также обустроили около 5,5 километра водопроводных и свыше пяти километров канализационных сетей. Полностью готовы водозаборный узел мощностью 1250 кубометров в сутки и очистные сооружения», — говорится в сообщении.

Также продолжаются работы по обеспечению новой больницы электроэнергией. В данный момент проложено уже 28 км кабелей, а также введено в эксплуатацию семь трансформаторных подстанций.

Напомним, работы начались 10 марта и уже практически завершены.

По словам заместителя мэра Петра Бирюкова, в нормальных условиях такой объем работы с учетом проектирования потребовалось бы не менее полугода.

В данный момент на строительстве задействованы более двух тысяч сотрудников коммунальных служб и 400 единиц техники.