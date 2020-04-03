Вашингтон, , 15:03 — REGNUM «Бабушка-геймер», ставшая известной в сети благодаря серии игр Animal Crossing, получила в подарок приставку Nintendo Switch и игру New Horizons. Об этом сообщалось 2 апреля в ролике на YouTube-канале phubans.

Пенсионерка распаковала коробку с консолью и запустила новую игру. Однако она отметила, что «не может бросить» своего персонажа в Animal Crossing: New Leaf, поэтому продолжит играть в оба проекта.

Напомним, пенсионерка из США по имени Одри стала известной, благодаря тому, что она наиграла в Animal Crossing: New Leaf более 3,5 тыс. часов. Разработчики New Horizons даже назвали одного из персонажей в её честь.

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