Сеул, , 15:02 — REGNUM 3 апреля из Марокко в Южную Корею вернулись более 100 южнокорейцев. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По их словам, 105 южнокорейцев прилетели в международный аэропорт «Инчхон» в 11:30 по местному времени специальным рейсом, предоставленным марокканским правительством.

Напомним, что 15 марта власти Марокко распорядились временно закрыть пассажирское авиасообщение с внешним миром в целях предотвращения распространения коронавируса нового типа.

Известно, что 30 марта глава МИД Южной Кореи во время телефонного разговора обратилась к марокканскому коллеге с просьбой оказать помощь южнокорейцам в возвращении на родину.