Уфа, , 15:15 — REGNUM Гражданам, которые провожают либо встречают пассажиров, запретили проходить на территорию железнодорожного вокзала в Уфе. Об этом 3 апреля сообщил первый заместитель начальника Башкирского центра организации работы железнодорожной станции Уфа Сергей Голубев на ежедневном брифинге в минздраве Башкирии.

По его словам, данная мера введена с 3 апреля. На вокзал пропускаются граждане только с проездными билетами, либо для приобретения проездных документов.

Отмечается, что всю необходимую помощь пассажирам при посадке в вагоны оказывают работники вокзала.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии зарегистрировано десять человек, инфицированных новым коронавирусом.

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