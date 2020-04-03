Москва, , 14:59 — REGNUM Факты спекуляций с медицинскими масками в ряде регионов России должны быть проверены. Такое поручение отдал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин по итогам мониторинга публикаций в СМИ, сообщает 3 апреля пресс-служба ведомства.

Продажи масок по цене, в десятки раз превышающей реальную, происходят, как следует из публикаций, в Московской и Нижегородской областях, а также в Татарии. Некоторые граждане таким образом пытаются нажиться на сложной ситуации, вызванной распространением нового коронавируса в стране.

Руководители территориальных подразделений СКР должны без промедлений организовать проверки и принять необходимые меры, подчеркнул глава СКР.

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