Ижевск, , 14:53 — REGNUM В продовольственные магазины Удмуртии в продажу поступили медицинские маски местного производства. Об этом сообщает оперативный штаб республики.

В частности, маски можно купить в магазинах «Малахит» и «Миндаль» на улице Удмурсткой, В магазине «Утёс» на Пушкинской, а также ещё в 11 торговых точках, включая магазин в посёлке Вараксино.

Стоимость набора из пяти многоразовых масок составляет 299 рублей, 10 одноразовых продаются по 200 рублей.

Одноразовые средства индивидуальной защиты произвела мебельная фабрика имени Мирлачева, многоразовые разноцветные маски — фабрика «Милашка Сьюзи».

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта глава минпромторга Удмуртии Виктор Лашкарёв говорил, что местные предприятия наращивают объём производства медицинских масок. К концу текущей недели объем выпуска средств индивидуальной защиты планировали довести до 500 тыс. штук в сутки. Это полностью закроет внутреннюю потребность республики в медицинских масках.

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