Рязань, , 14:55 — REGNUM Обработку дорог специальным раствором проведут вечером 3 апреля в Рязани. Жителям рекомендовано не выходить на улицу в период дезинфекции, плотно закрыть окна и двери в жилые помещения, сообщает пресс-служба городской администрации.

Дезинфекция начнётся в 19:20. Улицы, а также разворотные круги общественного транспорта и тротуары будут обработаны специальным средством, рекомендованным Роспотребнадзором. В мэрии разработали 11 маршрутов, по которым проедет техника, их список можно уточнить на сайте горадминистрации. Руководителей магазинов и предприятий просят по возможности завершить рабочий день к 18:00 и отпустить сотрудников, чтобы они успели попасть домой до начала дезинфекции.

Напомним, к обработке дорог приступили 30 марта по поручению губернатора Рязанской области Николая Любимова.

Читайте ранее в этом сюжете: Рязанский губернатор поручил приступить к дезинфекции улиц