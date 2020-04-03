Киев, 3 апреля 2020, 15:00 — REGNUM Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков является инициатором решения правительства Украины о работе ломбардов во время карантина. Об этом сообщило 3 апреля издание «Обозреватель».
По информации журналистов, в 2015 году Разумков приобрёл компанию «Интеринвест ХХІ век», в собственности которой находятся семь ломбардов.
Издание располагает информацией о том, что правительство приняло решение о возобновлении работы ломбардов во время карантина под давлением спикера Рады.
По мнению популярного украинского блогера и журналиста Анатолия Шария, данное решение является мародёрством:
Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Украины разрешило ломбардам и кредитным союзам работать в условиях карантина.
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