Киев, , 15:00 — REGNUM Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков является инициатором решения правительства Украины о работе ломбардов во время карантина. Об этом сообщило 3 апреля издание «Обозреватель».

По информации журналистов, в 2015 году Разумков приобрёл компанию «Интеринвест ХХІ век», в собственности которой находятся семь ломбардов.

Издание располагает информацией о том, что правительство приняло решение о возобновлении работы ломбардов во время карантина под давлением спикера Рады.

По мнению популярного украинского блогера и журналиста Анатолия Шария, данное решение является мародёрством:

«Это то же самое, что скупать предметы искусства, менять их на хлеб в блокадном Ленинграде. Пока что не добрались до тех же реалий, как в блокадном Ленинграде, но я думаю это не за горами», — рассказал он в эфире телеканала NewsOne.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Украины разрешило ломбардам и кредитным союзам работать в условиях карантина.

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