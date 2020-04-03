Вильнюс, , 14:52 — REGNUM С сегодняшнего дня, 3 апреля, к патрулированию улиц городов Литвы приступает армия и добровольцы из военизированной организации «Союз стрелков», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Военные патрули должны будут помочь полиции обеспечить соблюдение всеобщего карантина, который введён из-за вспышки коронавирусной инфекции. В Литве запрещено появляться на улице группами в количестве больше, чем два человека (за исключением членов одной семьи, живущих вместе), в магазин за продуктами разрешено выходить только одному члену семьи, нельзя гулять в парках и на улицах.

По утверждению литовских властей, население в целом ответственно отнеслось к ограничениям, однако синоптики на выходных обещают резкое потепление погоды до плюс 19 градусов тепла, что может спровоцировать жителей покинуть дома.

В Литве введены штрафы за нарушение карантина. Максимальный штраф для физического лица составляет 1500 евро, для юридического — 6000 евро.

В Литве всеобщий карантин продлён до 13 апреля, но власти не исключают, что его могут продлить ещё на две недели. В Литве всеобщий карантин введён с середины марта. Всего диагностировано 696 заболеваний коронавирусом, 9 человек скончались.