Ярославль, , 14:50 — REGNUM Общественная организация «Многодетные семьи Ярославской области» обратилась с письмом к губернатору региона, в котором просят помочь многодетным в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на текст обращения. Как говорят многодетные матери, режим самоизоляции и нерабочие дни привели к сложной материальной ситуации в их семьях.

Маска и антисептик

«В связи с вынужденными выходными и круглосуточным пребыванием дома всех членов семьи, в подавляющем большинстве многодетных семей Ярославской области, сложится просто катастрофическая ситуация с питанием детей. Мы просим Вас, если существует хоть малейшая возможность, выделить продуктовую помощь для всех несовершеннолетних членов многодетных семей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации из-за сложившейся в мире ситуации. Сейчас прямая обязанность каждого из нас — не допустить того, чтобы дети остались голодными», — отмечается в обращении.

Общественная организация готова организовать волонтерскую доставку продуктов в те семьи, которые в них нуждаются. Еще одной проблемой является отсутствие средств индивидуальной защиты.

«В связи со сложившейся ситуацией по исчезновению из аптечных сетей медицинских масок или завышению их стоимости в десятки раз, в период объявленной пандемии, общественная организация «Многодетные семьи Ярославской области» уже приобрела и выделила подопечным семьям более 500 масок. Но больше, без Вашей поддержки, нам не справиться. Просим, по возможности, обеспечить общественную организацию «Многодетные семьи ЯО» материалом для пошива необходимых сейчас средств индивидуальной защиты (масок). В свою очередь, мы обеспечим бесплатный пошив и организуем раздачу готовых изделий нуждающимся семьям», — говорится в письме.

Помимо губернатора, общественная организация направила свое обращение в департамент труда и социальной защиты населения Ярославской области и в управление по социальной и демографической политики правительства Ярославской области. Как ранее сообщало ИА REGNUM ярославский губернатор Дмитрий Миронов выступил с инициативой доставки продуктовых пайков в семьи школьников-льготников.

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