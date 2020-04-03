Токио, , 14:50 — REGNUM Capcom выпустила релизный трейлер игры Resident Evil 3 Remake. Он был опубликован на официальном YouTube-канале франшизы 3 апреля.

В ролике показаны фрагменты из новой игры: путешествия по городу, различные катсцены и сражения с Немезисом — главным антагонистом проекта. Релиз Resident Evil 3 Remake состоялся сегодня, 3 апреля.

Напомним, оригинальная Resident Evil 3 вышла в 1999 году. Позже сюжет игры послужил основой для фильма «Обитель зла 2: Апокалипсис».

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