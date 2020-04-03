Ростов-на-Дону, , 14:50 — REGNUM Ростовская область получила 1 млрд 41 млн рублей, которые будут направлены на создание моногоспиталей для пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора.

Средства, выделенные из федерального бюджета, распределят между шестью муниципалитетами. Это Ростов-на-Дону, Волгодонск, Таганрог, Каменск-Шахтинский, а также Белокалитвинский и Сальский районы. Здесь дополнительно развернут свыше 1 тыс. койко-мест для больных коронавирусной пневмонией.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в настоящее время на Дону выявлено девять случаев заражения коронавирусом. Почти 5 тыс. человек находятся под наблюдением медиков. Ещё три человека ждут результатов анализов, находящихся на исследовании в референс-центре. К приёму пациентов на Дону по данным на 3 апреля готово 1,6 тыс. койко-мест.

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