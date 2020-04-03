Екатеринбург, , 14:55 — REGNUM Парк «Зелёная роща» в Екатеринбурге так и не закрыли для горожан, невзирая на действующий на Среднем Урале режим самоизоляции по коронавирусу. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Парк «Зеленая роща» в Екатеринбурге ИА REGNUM

Все входы в рощу широко открыты, хотя еще в середине марта 2020 года их закрывали — тогда в парке должны были начать реконструкцию. С тех времен остались объявления, которые убежают жителей: «Парк закрыт для сквозного прохода». Однако это не так.

Парк «Зеленая роща» в Екатеринбурге ИА REGNUM

Оказалось, что ворота забыл закрыть подрядчик, ответственный за реконструкцию парка. Этим он немало удивил городских чиновников, которые даже и не знали, что роща открыта для посетителей.

«Подрядчика сейчас на объекте нет, так как идут нерабочие дни. Однако он должен был закрыть парк!» — заявила корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь администрации Екатеринбурга Виктория Мкртчян.

Парк «Зеленая роща» в Екатеринбурге ИА REGNUM

Как сообщало ИА REGNUM, рощу закрыли на реконструкцию ещё 16 марта 2020 года. Тогда планировалось, что парк не будет доступен для посетителей в течение полугода.

Ранее городские власти заявляли, что все ограждённые парки закроют на карантин по коронавирусу.

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