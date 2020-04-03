Нур-Султан, , 14:49 — REGNUM Нерабочий режим для предприятий Алма-Аты и Нур-Султана продлила государственная комиссия по обеспечению режима чрезвычайного положения Казахстана, сообщили 3 апреля в пресс-службе главы правительства республики.

Режим продлится до 13 апреля. Кроме того, госкомиссия согласилась с предложением ввести с 4 апреля карантин в Чимкенте. Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин также поручил обеспечить методическое сопровождение дистанционного обучения в школах.

Госкомиссия рассмотрела меры поддержки населения и бизнеса, а также вопросы продовольственной безопасности и занятости населения.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля правительство Казахстана приняло решение о строительстве трех инфекционных больниц из быстровозводимых конструкций в Алма-Ате, Нур-Султане и Чимкенте.

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