Вильнюс, , 14:49 — REGNUM Полиция Литвы возбудила расследование после появления распространяемого сегодня, 3 апреля, в социальных сетях видео ночных гонок по пустынным из-за всеобщего карантина улицам Вильнюса, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На кадрах видна гонка сразу нескольких автомобилей под громкую музыку. «Карантин — ночные гонки по Вильнюсу», — так озаглавили своё видео участники нелегальной гонки и сами же его выложили в соцсетях. Сейчас их ищет полиция и обещает значительные штрафы.

В Литве всеобщий карантин продлён до 13 апреля, но власти не исключают, что его могут продлить ещё на две недели. В Литве всеобщий карантин введён с середины марта. Всего диагностировано 696 заболеваний коронавирусом, 9 человек скончались.