Ставрополь, , 14:52 — REGNUM Отдельные жители Ставропольского края не соблюдают режим обязательной самоизоляции, введенный в регионе в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции, сообщил 3 апреля глава региона Владимир Владимиров. Только в течение прошедших суток стражи порядка завели в отношении нарушителей более 180 административных дел.

«Правоохранительные органы продолжают фиксировать случаи, когда режим самоизоляции в крае необоснованно нарушается. Причем, число таких фактов растет. Только вчера органами правопорядка было заведено 184 административных дела. Это на треть больше, чем днем ранее», — написал Владимиров у себя в Instagram.

Напомним, в условиях действия режима самоизоляции жителям разрешено покидать свои дома лишь в отдельных случаях, например, для того чтобы обратиться за экстренной медицинской помощью или сходить в ближайший магазин. Для остальных случаев требуются специальные пропуска, дающие право на передвижение.

Читайте также: На Ставрополье уточнили порядок получения спецпропусков при самоизоляции