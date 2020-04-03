Вильнюс, , 14:44 — REGNUM По числу проведённых тестов на душу населения Литва перегнала Италию, США и Южную Корею, заявил сегодня, 3 апреля, на созванной пресс-конференции руководитель информационного центра при штабе по ЧС правительства Литвы Гедрюс Сурплис, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

За прошедшие сутки в Литве было проведено 2809 тестов и это, по словам литовского чиновника, «абсолютный рекорд». При этом, национальная лаборатория уже не справляется с количеством доставленных образцов. В настоящий момент непроверенными остаётся 1113 пробы, 1038 из них из мобильных пунктов, которые действуют в 10 самоуправлениях Литвы.

В Литве всеобщий карантин продлён до 13 апреля, но власти не исключают, что его могут продлить ещё на две недели. В Литве всеобщий карантин введён с середины марта. Всего диагностировано 696 заболеваний коронавирусом, 9 человек скончались.