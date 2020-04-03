Вильнюс, , 14:38 — REGNUM К сегодняшнему дню, 3 апреля, в Литве диагностировано 696 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, а за последние сутки число новых заболевших составило 47 человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

За сутки исследованы 2809 анализов, а общее число проведённых тестов в Литве составило 18 432. По словам главного литовского эпидемиолога Дайвы Размувене, в Литве растёт число внутренней заболеваемости.

Тем временем в Каунасе закрыт один из продуктовых магазинов, предположительно в котором заразились два покупателя.

В Литве всеобщий карантин продлён до 13 апреля, но власти не исключают, что его могут продлить ещё на две недели. В Литве всеобщий карантин введён с середины марта.