Мурманск, , 14:32 — REGNUM В Мурманской области только 90% школьников имеют дома компьютеры и выход в интернет. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Напомним, с 6 апреля школьники переходят на дистанционную и электронную формы обучения. Чтобы не сорвать процесс обучения, школьники получат оборудование во временное пользование из школ.

Остальные перейдут на обучение по индивидуальному учебному плану: консультирование по телефону, взаимодействие родителей и педагогов по передаче учебных материалов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области введен режим обязательной самоизоляции из-за коронавирусной инфекции. Число зараженных уже достигло 15.