Киев, , 14:33 — REGNUM Жертвами коронавируса в Киеве стали три человека, заявил 3 апреля на брифинге мэр города Виталий Кличко.

По его словам, инфекцию обнаружили у 189 человек, из них 28 — за минувшие сутки. 12 жителей Киева вылечились, а трое скончались.

Кличко рассказал, что умер мужчина 70 лет и две женщины в возрасте 56 и 69 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 3 апреля на Украине подтверждены 942 случая COVID-19. За минувшие сутки заболевание выявили у 138 человек.

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