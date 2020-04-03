Москва, , 14:28 — REGNUM Правительство делает всё, чтобы затормозить распространение инфекции. Об этом 3 апреля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совместном заседании координационного совета и рабочей группы Госсовета по противодействию распространению коронавируса.

«Неделю назад, исходя из подготовленных регионами расчётов, мы выделили более 33 млрд рублей на организацию дополнительных койко-мест в больницах. Минфин довёл их до каждого региона. А теперь некоторые из руководителей субъектов Федерации жалуются на нехватку средств и неготовность медучреждений к приёму больных. Такое отношение недопустимо», — сказал он.

Он призвал не перекладывать вину на заместителей и региональных министров здравоохранения и поручил довести эту работу до конца.