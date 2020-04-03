Калуга, , 18:35 — REGNUM В Калуге почти два часа понадобилось судебным приставам, чтобы убедить больную туберкулёзом подчиниться решению суда и отправиться на лечение в стационар областной клинической туберкулезной больницы. Об этом 3 апреля сообщил корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель Управления ФССП России по Калужской области Артём Залогин.

«Женщина 1954 года рождения болеет туберкулёзом и представляет реальную опасность для своих соседей и всех людей, с которыми контактирует, но это совершенно никак не влияло на её принципиальное нежелание лечиться. В рамках принудительного исполнения женщина была дважды привлечена к административной ответственности, за что заплатила штрафы. В итоге для обеспечения безопасности граждан было принято решение о принудительной доставке больной в медицинской учреждение. Приехав по адресу проживания должницы, судебные приставы встретили активное сопротивление. Решение суда женщина проигнорировала. Она кричала и ругалась. Однако затем согласилась проследовать с приставами в больницу», — сказал Артём Залогин.

Ранее калужанку 1992 года рождения, проживающую в общежитии и больную туберкулёзом, уклоняющуюся от лечения, приставы принудительно доставили в стационар филиала областной клинической туберкулезной больницы в Жуковском районе. Помимо туберкулёза у женщины имеются ряд серьёзных заболеваний — ВИЧ, гепатит и другие. Она отказывалась исполнять судебное решение и ложиться на лечение в больницу.

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