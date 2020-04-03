Лилонгве, , 14:31 — REGNUM В Малави сообщили о первых трех подтвержденных случаях заражения коронавирусом. Об этом передает BBC Africa со ссылкой на обращение президента к нации.

Президент Питер Мутарика сообщил, что три случая заболевания COVID-19 были выявлены в столице страны, Лилонгве.

Один из них был выявлен у 61-летней женщины, которая недавно посетила своих родственников в Индии. Также заражение коронавирусом выявили у двоих из ее контактов, ее домашнего работника и родственника.

По информации журналистов, Малави долгое время была одной из немногих стран на континенте, в которой еще не выявили случаев заражения коронавирусом. Среди других — Лесото, Коморские Острова, Южный Судан и Сан-Томе и Принсипи.