Москва, , 14:19 — REGNUM Продление режима нерабочих дней в России до 30 апреля неизбежно ударит по экономике. Об этом 3 апреля заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

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По её словам, задача ЦБ состоит в том, чтобы постараться сдержать негативные эффекты для людей и бизнеса в период карантина.

«В России заработает система по кредитным каникулам. Любой человек может обратиться за ними до 30 сентября 2020 года», — уточнила Набиуллина.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Михаил Мишустин считает, что мера, которая предпринята властями по борьбе с коронавирусом, по продлению нерабочих дней до 30 апреля абсолютно оправдана.

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