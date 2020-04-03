Джакарта, , 14:11 — REGNUM В министерстве иностранных дел Индонезии подтвердили 204 случая заражения коронавирусом среди индонезийских граждан за рубежом, сообщает Kompas.

По данным министерства, тринадцать новых случаев заражения коронавирусом были выявлены у граждан Индонезии в Макао, Южной Корее, Германии, США, Сингапуре и Испании.

Известно, что в Японии выявлено 9 граждан Индонезии с COVID-19, в Индии — 14 граждан, в Саудовской Аравии — 6 граждан, в Ватикане — 7 граждан, в Малайзии — 39 граждан, в Сингапуре — 36 граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Индонезии подтвердили новые случаи заражения коронавирусом в стране.

Читайте также: В Индонезии подтвердили почти 2000 случаев заболевания COVID-19