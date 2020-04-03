Рим, , 14:25 — REGNUM Глава агентства национальной обороны Италии Анджело Боррелли заявил, что карантинные меры в стране сохранятся и в мае. Об этом 3 апреля он сообщил в комментарии агентству Reuters.

По его словам, члены правительства страны на текущей недели продлили жесткие ограничения на работу предприятий, а также на передвижение людей до 13 апреля.

Исключения коснулось лишь тех заведений, которые предоставляют жизненно необходимые услуги, отметил он.

Напомним, Италия является одной из наиболее пострадавших от эпидемии коронавируса стран. Число инфицированных здесь превысило 115 тыс. человек, число скончавшихся приближается к 14 тыс. человек.

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