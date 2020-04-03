Москва, , 14:09 — REGNUM Поэтапно внедрить на российских дорогах беспилотные автомобили получил президент России Владимир Путин. Об этом говорится в перечне поручений по итогам встречи главы государства с инвесторами, сообщили в пресс-службе Кремля.

Российский лидер поручил правительству разработать мероприятия по тестированию и вводу в эксплуатацию таких автомобилей. Внедрить разработку поручено на дорогах общего пользования с учетом коммерческой эксплуатации в отдельных регионах страны.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2019 года Национальное агентство финансовых исследований опубликовало результаты опроса жителей России об их отношении к беспилотным автомобилям. В частности, 79% опрошенных не верят в будущее таких транспортных средств.

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