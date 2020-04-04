Москва, 4 апреля 2020, 03:00 — REGNUM

Война. Хроника 1941−1945 гг.
Война. Хроника 1941−1945 гг.
Иван Шилов © ИА REGNUM
  • Война. Хроника 1941−1945 гг. 4 апреля: немцы начали операцию «Айсштосс» на Неве.

4 апреля 1942 года немецкая авиация начала операцию «Айсштосс» против кораблей Балтийского флота, стоящих на Неве.

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