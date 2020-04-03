Варшава, , 14:06 — REGNUM В связи с высокой загруженностью, польская полиция будет проводить контроль соблюдения карантина людьми, помещёнными в карантин принудительно, в выборочном порядке. Об этом в эфире «Польского радио» сообщил пресс-секретарь начальника Главного управления полиции инспектор Мариуш Чиарка.

«Не столько ежедневно, сколько без предупреждения. А иногда мы можем появляться и по нескольку раз в день, особенно у тех семей, в отношении которых у нас есть сомнения или информация о том, что они могут куда-то выходить, несмотря на указания, связанные с обязанностью находиться в месте назначенного карантина», — сказал пресс-секретарь.

По словам инспектора, из более чем 145 тысяч лиц, помещённых в Польше в принудительный карантин, в 700 случаях полицейские выявили нарушения, достаточные, по их мнению, для привлечения к административной ответственности.

Информацию о нарушениях карантина передают в Государственную санитарную инспекцию, которая может налагать штрафы в размере до 30 тысяч злотых (около 7 тысяч долларов).

Как сообщил пресс-секретарь, в последние дни полиция наложила 460 штрафов на тех, кто не соблюдал установленные в связи с эпидемией коронавируса правила передвижения и собраний. 80 заявлений о привлечении к ответственности направлено в суды.