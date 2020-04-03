Москва, , 14:06 — REGNUM Мера, которая предпринята властями по борьбе с коронавирусом по продлению нерабочих дней до 30 апреля абсолютно оправдана. Об этом 3 апреля заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

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Мишустин добавил, что ответственность за нарушение карантинного режима по коронавирусу будет усилена.

«Граждане должны соблюдать режим самоизоляции для своей же безопасности. На сегодняшний день продление входных дней весьма актуально», — считает Мишустин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что находящиеся на карантине граждане должны заполнять на портале госуслуг журнал о самочувствии.

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