Омск, 3 апреля 2020, 14:05 — REGNUM Режим полной самоизоляции, предполагающий максимальные ограничения на передвижение жителей за пределами своего дома и квартиры, продлён в Омской области до 12 апреля включительно. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.
Соответствующее решение принял губернатор региона Александр Бурков. По его словам, нарушителей режима необходимо «безжалостно штрафовать».
О том, что в регионе необходимо продлить режим общей самоизоляции, высказалась глава областного минздрава Ирина Солдатова. Она считает, что только эти меры могут позволить не допустить распространения инфекции.
Принимая решение о продлении режима, Бурков учёл позицию медицинского сообщества и эпидемиологов.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 3 апреля, в Омской области подтверждено девять случаев заражения коронавирусом. Заболевшие — семеро взрослых и двое детей. Все случаи — завозные.
На домашнем карантине под медицинским наблюдением в Омской области находятся 8010 жителей.
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