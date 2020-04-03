Омск, , 14:05 — REGNUM Режим полной самоизоляции, предполагающий максимальные ограничения на передвижение жителей за пределами своего дома и квартиры, продлён в Омской области до 12 апреля включительно. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Соответствующее решение принял губернатор региона Александр Бурков. По его словам, нарушителей режима необходимо «безжалостно штрафовать».

О том, что в регионе необходимо продлить режим общей самоизоляции, высказалась глава областного минздрава Ирина Солдатова. Она считает, что только эти меры могут позволить не допустить распространения инфекции.

Принимая решение о продлении режима, Бурков учёл позицию медицинского сообщества и эпидемиологов.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 3 апреля, в Омской области подтверждено девять случаев заражения коронавирусом. Заболевшие — семеро взрослых и двое детей. Все случаи — завозные.

На домашнем карантине под медицинским наблюдением в Омской области находятся 8010 жителей.

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