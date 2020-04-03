Ростов-на-Дону, 3 апреля 2020, 14:07 — REGNUM Ростовская областная детская клиническая больница ищет поставщика аппарата для борьбы с коронавирусом. Электронный аукцион объявлен на сайте госзакупок, передаёт ИА REGNUM.
Один аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) лёгких стоимостью 7 млн 58,8 тыс. рублей поступит в лечебное учреждение в течение 90 дней с момента заключения госконтракта.
ИА REGNUM ранее сообщало, что министерство здравоохранения Ростовской области планирует приобрести в общей сложности три аппарата, направленных на предотвращение смертельных случаев, спровоцированных коронавирусом. Их получат областная клиническая больница № 2 и городская больница № 1 имени Семашко в Ростове-на-Дону. На эти цели планировалось выделить 32,5 млн рублей.