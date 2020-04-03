Москва, , 14:03 — REGNUM Жителям Москвы, которые в период самоизоляции соберутся на дачу, никто не будет мешать добраться до приусадебных участков. Об этом заявил глава Мосгордумы Алексей Шапошников.

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При этом он уточнил, что передвижение на автомобиле по городу теперь разрешено только по одному. Исключение составят случаи совместной самоизоляции.

Также Шапошников предупредил, что собравшаяся у подъезда компания из трёх человек и более уже может быть оштрафована за нарушение режима самоизоляции на 4 тысячи рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому все ранее введённые ограничительные меры, направленные на борьбу с пандемией коронавируса, продлятся до 1 мая. Жители города по-прежнему должны соблюдать режим самоизоляции. Также в силе остаются требования социального дистанцирования на транспорте и в общественных местах.

Добавим, что автолюбителей Москвы предупредили о необходимости в поездках иметь при себе паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, так как на дорогах возможны проверки. Так, в условиях усиленных мер по борьбе с коронавирусной инфекцией сотрудники правоохранительных органов имеют право останавливать автолюбителей и водителей такси для выяснения цели поездки.