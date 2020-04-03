Краснодар, , 14:00 — REGNUM Предприятия сельскохозяйственного комплекса Краснодарского края получают спецпропуска для работы в приоритетном порядке. Сама посевная кампания проходит в штатном режиме, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

«Все работы в полях проходят в штатном режиме. В целом деятельность работников агропромышленного комплекса в период введения ограничительных мер продолжается. Руководители сельхозпредприятий продолжают подавать заявки на спецпропуска, они обрабатываются, и разрешения выдаются в приоритетном порядке. В первую очередь их получают предприятия, обеспечивающие продовольственную безопасность», — сообщили в краевом министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, добавив, что для сельхозтехники пропуска не нужны.

На данный момент посеяно 504 тыс. га яровых культур, это на 267 тыс. га больше, чем в прошлом году, на 96% завершен сев сахарной свеклы, на 36% — подсолнечника.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 31 марта на территории Краснодарского края действует карантин. В регионе ограничено, в том числе и движение транспорта — проехать по дорогам Кубани можно только при наличии спецпропуска.