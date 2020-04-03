Москва, , 13:57 — REGNUM Завершено расследование уголовного дела в отношении главы российского отделения секты «Аум Синрике» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Михаила У. Об этом 3 апреля заявила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Мужчина подозревается в создании террористического сообщества, управлении террористической организацией, а также в создании религиозного и общественного объединения, связанного с насилием над гражданами.

Петренко добавила, что уголовное дело с обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу. Отмечается, что Михаил У. руководил российским отделением запрещенной организации с 2010 по 2018 год.

Отметим, секта «Аум Синрике» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) создана в 1987 году. Численность адептов достигала несколько десятков тысяч человек, в том числе около 10 тыс. — в России. В 1994 году члены секты распылили зарин в японском городе Мацумото, в результате чего скончались семь человек. Подобный случай повторился в 1995 году в Токио — погибли 13 человек, более 6 тыс. отравились.