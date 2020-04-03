Тамбов, , 13:54 — REGNUM Губернатор Тамбовской области Александр Никитин резко осудил начисление премий ряду депутатов Тамбовской городской думы и муниципальным чиновникам, в том числе — главе Тамбова Наталии Макаревич, добавив, что оценка её деятельности в данных условиях будет дана отдельно. Комментарий губернатора опубликовало региональное отделение «Единой России» 3 апреля.

«Недавняя история с утверждением депутатами Тамбовской городской Думы крупных премий лицам, занимающим муниципальные должности, вызвала немало обсуждений. И я крайне обеспокоен сложившейся ситуацией. Имели ли право депутаты на принятие такого решения? В соответствии с Уставом города Тамбова — имели. Более того, премия эта была выплачена за счёт экономии фонда оплаты труда, то есть не было дополнительных расходов бюджета. Все по закону, какие могут быть вопросы. А вопросы имеются. И вопросы эти не про законность, а про этичность. Подумайте сами — в такой очень непростой период почти единогласное утверждение премий руководству города не просто нескромно, неэтично, несвоевременно, но и нарочито вызывающе. И без того дефицитный напряженный бюджет Тамбова находится в серьезном положении. Ситуация осложняется коронавирусной пандемией. Очевидно, что именно сейчас важно еще более взвешенно определять финансовые цели и задачи, скрупулезно подходить к расходным обязательствам», — сказал губернатор.

Александр Никитин напомнил, что в обязанности органов власти входит сокращать расходы и искать новые источники доходов, и предположил, что подобные решения вряд ли встретят одобрение со стороны избирателей.

«В сегодняшних условиях принцип «своя рука-владыка» — это просто неэтично. Оценка деятельности главы Тамбова в сложившихся условиях будет проведена отдельно. Как высшее должностное лицо области и как исполняющий полномочия Секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» настоятельно рекомендую депутатам гордумы Тамбова вспомнить о нравственных ориентирах и принять единственно верное сейчас решение», — отметил Никитин, добавив, что глава Тамбова уже отказалась от своей премии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце марта Тамбовская городская дума приняла решение о премировании ряда депутатов и муниципальных чиновников, в том числе Наталии Макаревич, которая на тот момент из-за пандемии не могла вернуться из отпуска во Вьетнаме. Сама Макаревич, после возвращения в Тамбов, заявила об отказе от премии.

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