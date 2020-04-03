Москва, , 13:54 — REGNUM Ситуация с распространением коронавируса в России находится на очевидном переломе в лучшую сторону, считает председатель московского городского научного сообщества терапевтов Павел Воробьёв. Об этом он заявил 3 апреля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Мы находимся на очевидном переломе (в лучшую сторону), — сказал Воробьев. — Не надо забывать, что у нас на этой неделе заработали частные компании, и произошло резкое наращивание количества исследований. Естественно, если вы проводите 100 исследований, то у вас выявляется один человек, а если 1000 исследований, то 10 человек. Поэтому из-за того, что мы видим нарастание числа заражённых, это на самом деле ни о чем не говорит. По странам остаются те же самые вопросы. Например, кому в Италии делают исследования? Только тем, кто заболел и приехал в больницы. Поэтому у них высоченный процент летальности. А в Германии делают всем подряд».

И там, как пояснил Воробьёв, «совершенно другие проценты летальности».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что когда угроза распространения нового коронавируса будет сведена к минимуму, режим вынужденных выходных в России будет отменён.