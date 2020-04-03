Москва, , 14:03 — REGNUM Руководству российских регионов не стоит менять ранее установленный режим продажи алкоголя во избежание негативных последствий. Об этом говорится в письме министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, направленном 3 апреля в регионы.

Режим продажи спиртного в Минпромторге советуют изменять только при крайней необходимости. Дополнительные ограничения чреваты ростом доли нелегальной продукции и серьезным социальным напряжением, говорится в письме.

Минпромторг также призвал власти регионов обеспечить функционирование товаропроводящей сети, чтобы население могло покупать самые необходимые товары и продукты питания, а также объектов, связанных с доставкой товаров, сообщает ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ограничения по продаже алкоголя ввели власти Забайкалья, Красноярского края и Башкирии.

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