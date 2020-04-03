Москва, , 14:06 — REGNUM Московские онкологические больницы продолжат проводить лучевую терапию и делать операции в штатном режиме. Об этом 3 апреля сообщила пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

Пациенты со злокачественными образованиями и заболеваниями «продолжат получать медицинскую помощь. Будут проводиться операции и лучевая терапия», — говорится в сообщении.

Социальные карты москвичей с онкологическими заболеваниями не заблокированы, чтобы пациенты смогли добраться до медицинского учреждения. «При этом общие правила по режиму обязательной самоизоляции продолжают действовать для онкологических пациентов III клинической группы, не имеющих признаков прогрессирования заболевания и жалоб на состояние здоровья. Сроки их контрольных осмотров будут отложены до нормализации эпидемиологической обстановки в городе», — уточнили в департаменте.

Для всех пациентов, имеющих онкологические заболевания, вводится особый режим изоляции, так как для них вирус особенно опасен. Прием посетителей в стационарах временно приостановлен из-за опасности распространения коронавируса среди пациентов. На консультации и исследования в амбулаторных условиях пациентов может сопровождать только один человек.