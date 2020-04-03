Оренбург, , 13:51 — REGNUM В Бузулуке Оренбургской области местный житель вынужден был выплатить алименты, общая сумма которых составил почти 1 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФССП по региону.

Мужчина числился как злостный должник. У судебных приставов находилось исполнительное производство. На содержание дочери бузулучанин задолжал значительную сумму.

Исполнить свои родительские обязательства мужчина решился после того, как ему понадобилось продать дом и земельный участок. Служба судебных приставов наложила запрет на регистрационные действия в отношении недвижимости должника.

«Опасаясь срыва назначенной сделки, мужчина оплатил всю сумму задолженности, тем самым сделав лучший подарок дочери на 14-летие», — отметили в УФССП по Оренбуржью.