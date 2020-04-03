Сеул, , 13:57 — REGNUM Размер единовременной финансовой помощи населению Южной Кореи будет определяться суммой взносов, внесенных в государственный фонд обязательного медицинского страхования в марте текущего года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

Напомним, что поддержку в размере до одного миллиона вон (~$820) получат в стране 70% домохозяйств с низким доходом.

Для того, чтобы иметь право на получение пособия, взнос в государственный фонд обязательного медицинского страхования должен составить на семью из одного человека менее 88 тыс. вон (~$70), из двух человек — менее 150 тыс. вон (~$120), из трёх человек — менее 195 тыс. вон (~$160), из четырёх человек — менее 237 тыс. вон (~$195).

Как сообщало ИА REGNUM, решение на предоставление единовременной финансовой помощи населению страны, чтобы справиться с пандемией коронавируса, было принято 30 марта на третьем заседании чрезвычайного экономического совета.

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