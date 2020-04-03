Екатеринбург, , 13:48 — REGNUM В детских садах Екатеринбурга откроют дежурные группы для ряда дошкольников. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте образования города.

Группы откроют в 29 детских садах, в каждую из них примут до 12 дошкольников. Попасть туда смогут далеко не все дети: их родители должны быть сотрудниками структур жизнеобеспечения, куда входят банки, органы власти, медицинские учреждеия, аптеки, продуктовые магазины и общественный транспорт. Также нужно, чтобы ребёнок уже был воспитанником детского сада.

Учреждения обязали вести ежедневную дезинфекцию помещений и осмотр детей. Дежурные группы появятся в садах с 6 апреля 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области введён режим самоизоляции. В данный момент все детские сады страны закрыты в рамках нерабочей недели.

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