Грозный, , 13:46 — REGNUM В Чечне за последние сутки произошел рост числа пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. В настоящее время их 12. Такие данные приводит официальный портал «Стопкоронавирус.рф».

По словам министра здравоохранения Чечни Эльхана Сулейманова, количество лиц, у которых выявлены положительные результаты тестов, достигло 36 человек. Требуют подтверждения тесты 24 из них.

Состояние всех граждан с положительными результатами анализов удовлетворительное, за исключением одной пациентки, у которой наблюдается дыхательная недостаточность, требующая перевода ее на искусственную вентиляцию легких.

Кроме того, по словам министра, под наблюдением врачей остается 861 человек.