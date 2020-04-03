Бишкек, , 13:43 — REGNUM За минувшие сутки в Киргизии зафиксировано 14 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сегодня, 3 апреля, сообщает республиканский штаб по борьбе с коронавирусом.

Таким образом, на территории страны в общей сложности зарегистрировано 130 случаев заражения. Из них четверо находятся в тяжелом состоянии, один больной подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Пять человек в Киргизии полностью излечились от этой болезни и были выписаны из больниц. Один человек — 61-летний мужчина, умер.