Симферополь, , 13:45 — REGNUM В Крыму подготовили к работе первую лабораторию по выявлению коронавирусной инфекции, однако для её полноценного запуска не хватает расходных материалов. Об этом 3 апреля на заседании оперативного штаба по вопросу предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции сообщил министр здравоохранения РК Игорь Чемоданов.

«Мы доукомплектовали её необходимым оборудованием, сформировали две дополнительные группы лаборантов, чтобы работать в круглосуточном режиме. Получены санэпидзаключения, сейчас будем просить уведомление о лицензировании», — отметил министр.

По его словам, лаборатория готова начать работу с 6 апреля, однако есть проблема с тестами.

«Есть одно обстоятельство: Роспотребнадзор предоставляет нам тест-системы, однако расходные материалы, которые используются в тестировании — с этим есть большая проблема», — подчеркнул Чемоданов.

Как сообщало ИА REGNUM, лабораторию по выявлению новой коронавирусной инфекции планируют запустить на базе республиканской детской клинической больницы.

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