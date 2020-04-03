Симферополь, 3 апреля 2020, 13:45 — REGNUM В Крыму подготовили к работе первую лабораторию по выявлению коронавирусной инфекции, однако для её полноценного запуска не хватает расходных материалов. Об этом 3 апреля на заседании оперативного штаба по вопросу предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции сообщил министр здравоохранения РК Игорь Чемоданов.
По его словам, лаборатория готова начать работу с 6 апреля, однако есть проблема с тестами.
Как сообщало ИА REGNUM, лабораторию по выявлению новой коронавирусной инфекции планируют запустить на базе республиканской детской клинической больницы.
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