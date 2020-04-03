Оренбург, , 13:42 — REGNUM В Оренбурге с 3 апреля началась подготовка к массовым мероприятиям в честь Дня Победы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

На время подготовки и проведения массовых мероприятий в рамках празднования Дня Победы и последующего демонтажа установленных конструкций, сооружений прекращается движение транспорта на ряде улиц в центре Оренбурга.

Такие меры предпримет в целях безопасности дорожного движения. Ограничения будут действуют с 3 апреля по 20 мая.

Напомним, на площади им. В.И. Ленина происходит демонтаж высотного долгостроя. К 9 Мая планируется оставить от многоэтажки два этажа, которые закроют праздничными баннерами. Забор, огораживающий стройплощадку сдвинут, а освободившееся место займут дополнительные трибуны.

Стоит отметить, что в регионе с 1 апреля действует режим обязательной самоизоляции. 2 апреля президент России второй обратился к нации и заявил о продлении нерабочего периода до конца апреля в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

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