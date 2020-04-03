Москва, , 13:47 — REGNUM В Москве создана специальная база, где есть информация с фотографиями на каждого человека, у кого подтвержден диагноз «коронавирус». Об этом заявил спикер Мосгордумы Алексей Шапошников в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Специальная база заболевших коронавирусом с фотографиями создана в Москве, их контролируют», — сообщил спикер Мосгордумы.

Напомним, 3 апреля в оперативный штабе сообщили, что прибывающих в Новосибирскую область из Москвы и Санкт-Петербурга будут помещать на самоизоляцию. Для них будет введён режим обязательной двухнедельной домашней самоизоляции.

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