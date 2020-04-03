Пангоды, , 13:40 — REGNUM На Ямале шестеро из двенадцати заболевших с COVID-19 будут проходить лечение в домашних условиях. Остальные находятся на госпитализации в Надымской районной больнице, сообщает оперативный штаб ЯНАО.

Напомним, все заболевшие с COVID-19 ямальцы являются жителями маленького посёлка Пангоды. Населённый пункт со 2 апреля находится на карантине. Въезд и выезд из него контролируется полицейскими.

Медики считают, что нет необходимости в госпитализации шестерых заболевших. Они не выходят из дома ни при каких условиях.

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