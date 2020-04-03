Москва, , 13:39 — REGNUM Все меры, применяемые сейчас, имеют только одну цель — остановить распространение коронавирусной инфекции, заявила корреспонденту ИА REGNUM сотрудник Юридической службы «Единый центр защиты», юрист Екатерина Алипатова, комментируя продление режима самоизоляции в России.

«Действуют два режима: карантин и самоизоляция. Карантин более строгий, для тех, кто сам заболел коронавирусом, либо контактировал с таковыми, либо прилетел из страны, находящейся в перечне государств с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Самоизоляция — более мягкий режим, но также регламентированный, в том числе КоАП.

Передвижение на авто — на первый взгляд безопасно. На второй, и более детальный, также несет в себе риск контакта с вирусоносителем. Не забываем, что дольше всего, по оценкам экспертов, «хранят» заражение вещи и предметы, в том числе в общественных местах, куда автомобилист добирается на своем «безопасном» авто.

Решение о задержании автомобиля принимает уполномоченное лицо — инспектор ГИБДД, он же составляет протокол об административном правонарушении. Оспорить штрафы и протоколы можно в общем порядке, установленном в том же Кодексе об АП.

Сейчас уже есть практика применения административных штрафных санкций к нарушителям-пешеходам, но — к злостным. В большинстве случаев с гражданами просто беседуют и рекомендуют отправиться по месту проживания.

Какие бы ни были причины нарушения режима самоизоляции, важно помнить, что в первую очередь все меры направлены на сохранение жизни и здоровья как нас самих, так и наших граждан.

Если нарушителю нужны «строгий режим» и надзор, то властям на помощь и приходят указанные штрафы, возможность изъять автомобиль и прочие. К сожалению, без этого добиться соблюдения распоряжений подчас сложно. Метод «кнута», возможный хотя бы в теории, более продуктивен для части российских граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин продлил период нерабочих дней в связи с эпидемией коронавируса до 30 апреля.

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