Липецк, , 13:36 — REGNUM В Липецкой области одна из женщин, перенесшая коронавирусную инфекцию, завершает лечение и 3 апреля будет выписана из больницы, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба.

Учитывая три новых случая заражения в регионе, которые 3 апреля подтвердил Роспотребнадзор, в больнице остаются на лечении 14 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция».

За всё время четыре человека уже прошли курс лечения и были выписаны с отрицательными результатами теста на коронавирус.

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